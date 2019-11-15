Официальный Twitter ФХР опубликовал подборку лучших моментов заключительного матча Суперсерии молодежных команд России и Канады. В шестой игре серии россияне сыграли против сборной WHL и победили в серии буллитов — 4:3.

Счет в серии стал равный (3-3), и победитель определился в дополнительной серии буллитов. Ее выиграли канадцы.