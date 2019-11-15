Россия — сборная WHL: лучшие моменты решающего матча Суперсерии
10:50
Официальный Twitter ФХР опубликовал подборку лучших моментов заключительного матча Суперсерии молодежных команд России и Канады. В шестой игре серии россияне сыграли против сборной WHL и победили в серии буллитов — 4:3.
Счет в серии стал равный (3-3), и победитель определился в дополнительной серии буллитов. Ее выиграли канадцы.
Сказать, что последняя игра Суперсерии вышла нескучной, — это ничего не сказать. Судите сами, собрали моменты ??— Хоккей России (@russiahockey) November 15, 2019
Было так: наши ребята выиграли матч по буллитам, но в ещё одной серии буллитов — на победу в CIBC Canada Russia Series 2019 — точнее оказались канадцы.#снамироссия pic.twitter.com/NgYYhkdKDW
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