Сборная России обыграла США в матче 1/2 финала чемпионата мира среди юношей (до 18 лет). Россияне открыли счет во втором периоде, а в начале третьего сперва пропустили две шайбы, затем сравняли счет. В серии буллитов было исполнено 9 бросков, и отличился только один - Родион Амиров.

В финале юношеского чемпионата мира Россия сыграет с победителем матча Канада - Швеция.

Юниорский чемпионат мира

1/2 финала

США - Россия - 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Амиров - 2 (мен., Шешин), 38:24 - 0:1. Кауфилд - 1 (бол., Хьюз, Йорк), 40:12 - 1:1. Кауфилд - 2 (Маккарти, Зеграс), 43:16 - 2:1. Чистяков - 1 (Грицюк, Спиридонов), 47:27 - 2:2.

Победный буллит: Амиров.

Вратари: Найт - Аскаров.

Штраф: 8 - 16.

Броски: 42 (12+14+10+6) - 33 (14+7+8+4).

Судьи: Лабонт, Линде.

27 апреля. Эрншельдсвик. Fjallraven Center.