Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Россия — Германия, юниорский ЧМ-2021: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало игры

22:00
Сборная России сыграет против Германии на ЮЧМ-2021. Фото ФХР
Сборная России сыграет против Германии на ЮЧМ-2021. Фото ФХР

В ночь на пятницу, 30 апреля, сборная России проведет свой третий матч на юниорском чемпионате мира по хоккею-2021. Соперник — команда Германии, начало матча — в 0.00 по московскому времени.

В первой встрече российская сборная совершила камбэк и одержала победу над командой США со счетом 7:6 в овертайме. Во втором матче — проиграла Финляндии в серии буллитов 3:4.

Наши главные бомбардиры после двух матчей: нападающие Федор Свечков (2+2), Никита Чибриков (2+2) и Данила Юров (1+3).

Смотреть трансляцию матча Германия — Россия можно в паблике ФХР во ВКонтакте по этой ссылке.

Смотреть трансляцию матча Германия — Россия

Читайте также

Сушинский — об оскорбительной кричалке Толчинского в адрес ЦСКА: «Сказалось влияние алкоголя»
Диетолог назвала наименее вредный алкоголь
Сибиряк резал свинью и случайно убил себя
Подобных Ивлеевой водителей предложили пожизненно лишать прав

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд