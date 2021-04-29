В ночь на пятницу, 30 апреля, сборная России проведет свой третий матч на юниорском чемпионате мира по хоккею-2021. Соперник — команда Германии, начало матча — в 0.00 по московскому времени.

В первой встрече российская сборная совершила камбэк и одержала победу над командой США со счетом 7:6 в овертайме. Во втором матче — проиграла Финляндии в серии буллитов 3:4.

Наши главные бомбардиры после двух матчей: нападающие Федор Свечков (2+2), Никита Чибриков (2+2) и Данила Юров (1+3).

Смотреть трансляцию матча Германия — Россия можно в паблике ФХР во ВКонтакте по этой ссылке.

Смотреть трансляцию матча Германия — Россия