Россия — Германия, юниорский ЧМ-2021: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало игры
22:00
В ночь на пятницу, 30 апреля, сборная России проведет свой третий матч на юниорском чемпионате мира по хоккею-2021. Соперник — команда Германии, начало матча — в 0.00 по московскому времени.
В первой встрече российская сборная совершила камбэк и одержала победу над командой США со счетом 7:6 в овертайме. Во втором матче — проиграла Финляндии в серии буллитов 3:4.
Наши главные бомбардиры после двух матчей: нападающие Федор Свечков (2+2), Никита Чибриков (2+2) и Данила Юров (1+3).
Смотреть трансляцию матча Германия — Россия можно в паблике ФХР во ВКонтакте по этой ссылке.
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