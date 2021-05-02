Россия — Чехия: Мичков открыл счет на второй минуте
00:20
Форвард сборной России Матвей Мичков отличился в матче юниорского чемпионата мира против Чехии.
Российский нападающий забил на второй минуте и открыл счет в матче.
? 1:0! Что происходит? Происходит Матвей Мичков — махнул на второй минуте и это сразу гол. #U18Worlds #россиявмоемсердце #RUSCZE pic.twitter.com/qqlgL1E94A— Хоккей России (@russiahockey) May 1, 2021
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