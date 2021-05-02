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Россия — Чехия: Мичков открыл счет на второй минуте

00:20
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Форвард сборной России Матвей Мичков отличился в матче юниорского чемпионата мира против Чехии.

Российский нападающий забил на второй минуте и открыл счет в матче.

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