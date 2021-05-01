Сборная России объявила состав на матч юниорского чемпионата мира против Чехии

Сборная России назвала состав на заключительный матч группового этапа на юниорском чемпионате мира-2021 по хоккею (до 18 лет). Россияне сыграют с Чехией.

Начало игры — 00.00 (время московское).

Есть состав на игру против чехов на ЮЧМ.



Вратари: Иванов, Бринкман

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?Стартовое вбрасывание в полночь по мск, смотреть зовем вас на Матч ТВ и на https://t.co/hVuJjUSFTb

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/hxvB4B7QK2 — Хоккей России (@russiahockey) May 1, 2021

Существует один расклад, при котором сборная России может занять четвертое место в группе. Это произойдет, если наша команда проиграет Чехии в основное время, а США наберут хотя бы очко в матче с Финляндией.