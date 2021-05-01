Сборная России объявила состав на матч юниорского чемпионата мира против Чехии
23:00
Сборная России назвала состав на заключительный матч группового этапа на юниорском чемпионате мира-2021 по хоккею (до 18 лет). Россияне сыграют с Чехией.
Начало игры — 00.00 (время московское).
Существует один расклад, при котором сборная России может занять четвертое место в группе. Это произойдет, если наша команда проиграет Чехии в основное время, а США наберут хотя бы очко в матче с Финляндией.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю