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Сборная России объявила состав на матч юниорского чемпионата мира против Чехии

23:00

Сборная России назвала состав на заключительный матч группового этапа на юниорском чемпионате мира-2021 по хоккею (до 18 лет). Россияне сыграют с Чехией.

Начало игры — 00.00 (время московское).

Существует один расклад, при котором сборная России может занять четвертое место в группе. Это произойдет, если наша команда проиграет Чехии в основное время, а США наберут хотя бы очко в матче с Финляндией.

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