Официальный сайт ИИХФ ошибся, назвав Канаду возможным соперником России по полуфиналу ЮЧМ

Журналист официального сайта ИИХФ Лукас Эйкройд, освещающий ЮЧМ, в обзор четвертьфинала Россия — Белоруссия (5:2) отметил, что россияне сыграют в полуфинале с победителем пары Канада — Чехия.

Однако это ошибка — на турнирах ИИХФ действует формат не с определенной заранее сеткой, а с посевом перед полуфиналом. Четыре сборные ранжируются по следующим показателям на групповом этапе: место в группе; очки; разница шайб; число голов. После этого команда с первым посевом играет против четвертой, вторая — с третьей. На данный момент рейтинг сборных для посева такой:

1. Канада (А1, 12 очков). 2. Финляндия (В1, 9 очков). 3. Россия (В2, 9 очков, «+15»). 4. Швеция (А2, 9 очков, «+2»). 5. США (В3, 8 очков). 6. Чехия (В4, 4 очка). 7. Швейцария (А4, 3 очка)

Это означает, что ни при каком раскладе россияне не сыграют с Канадой в полуфинале ЮЧМ.