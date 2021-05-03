Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу юниорской сборной России в четвертьфинальном матче против Белоруссии (5:2) на чемпионате мира в США.

«Второй период хорошо начали, — сказал «СЭ» Бадюков. — Казалось, что даже лучше, чем в первом играли. Не давали бросать, а когда третью шайбу забросили, произошло, наверное, некое позиционное расслабление в обороне. Потому что как таковых недоработок нет, скорее рассеянность. А команда Белоруссии очень крепкая, здорово играли, только нахватали удалений в первом периоде, а тут и реализация большинства наших ребят сделала хороший счет».

Также эксперт подчеркнул, что те недоработки, которые привели к двум шайбам во втором периоде, российская команда исключила в третьем.

«Этот факт очень важен. Хоть и по броскам проигрывали третий отрезок игры, но позиционно отработали плотно. Команда прибавляет по ходу чемпионата в обороне. И сегодня, хочу сказать, что матч получился отличный, с точки зрения будущего. Там уже соперники серьезные, сборная Финляндии, например, ребята очень хорошо играющие. И именно в позиционной атаке у нас могут возникнуть проблемы», — добавил Бадюков.

(Елизавета Денисова)