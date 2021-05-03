Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Бадюков — о победе над Белоруссией: «После третьей шайбы позиционно расслабились в обороне»

3 мая 2021, 23:35

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу юниорской сборной России в четвертьфинальном матче против Белоруссии (5:2) на чемпионате мира в США.

«Второй период хорошо начали, — сказал «СЭ» Бадюков. — Казалось, что даже лучше, чем в первом играли. Не давали бросать, а когда третью шайбу забросили, произошло, наверное, некое позиционное расслабление в обороне. Потому что как таковых недоработок нет, скорее рассеянность. А команда Белоруссии очень крепкая, здорово играли, только нахватали удалений в первом периоде, а тут и реализация большинства наших ребят сделала хороший счет».

Также эксперт подчеркнул, что те недоработки, которые привели к двум шайбам во втором периоде, российская команда исключила в третьем.

«Этот факт очень важен. Хоть и по броскам проигрывали третий отрезок игры, но позиционно отработали плотно. Команда прибавляет по ходу чемпионата в обороне. И сегодня, хочу сказать, что матч получился отличный, с точки зрения будущего. Там уже соперники серьезные, сборная Финляндии, например, ребята очень хорошо играющие. И именно в позиционной атаке у нас могут возникнуть проблемы», — добавил Бадюков.

(Елизавета Денисова)

Читайте также

Двуликий «Спартак» в Туле: красивый гол, «мусорная» победа
Стала известна зарплата канадца Уила в «Ак Барсе»
Гимн России на Олимпиаде могут заменить на «Катюшу». Полный текст песни
Женская сборная России одержала пятую победу подряд на чемпионате мира по керлингу

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд