Мичков вышел на пятое место в списке российских снайперов юниорского ЧМ в истории

Форвард сборной России Матвей Мичков отличился в матче группового турнира юниорского чемпионата мира против Чехии (11:1).

Мичков в этой встрече оформил хет-трик. 16-летний нападающий забил 9 голов в 4 матчах турнира и вышел на пятое место по количеству заброшенных шайб среди россиян. При этом Евгений Малкин забросил такое же количество шайб за 12 матчей. Лидером среди россиян является Александр Овечкин (23 шайбы в 14 встречах).