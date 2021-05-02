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Мичков вышел на пятое место в списке российских снайперов юниорского ЧМ в истории

03:55
Матвей Мичков. Фото IIHF
Матвей Мичков. Фото IIHF
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Форвард сборной России Матвей Мичков отличился в матче группового турнира юниорского чемпионата мира против Чехии (11:1).

Мичков в этой встрече оформил хет-трик. 16-летний нападающий забил 9 голов в 4 матчах турнира и вышел на пятое место по количеству заброшенных шайб среди россиян. При этом Евгений Малкин забросил такое же количество шайб за 12 матчей. Лидером среди россиян является Александр Овечкин (23 шайбы в 14 встречах).

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