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Форвард юниорской сборной России о грязной игре чехов: «Тренеры сказали не отвечать»

03:19
Форвард юниорской сборной России Прохор Полтапов. Фото IIHF
Форвард юниорской сборной России Прохор Полтапов. Фото IIHF

Нападающий сборной России U-18 Прохор Полтапов, сделавший дубль в матче с Чехией (11:1), подвел итоги последнего матча команды на групповом турнире ЮЧМ.

— Была слаженная командная работа, мало удалялись, выполняли тренерскую установку. Да, я набрал очки, но главное, что сборная выиграла, — отметил Полтапов.

— Ваш 13-й номер — это из-за Павла Дацюка? — вопрос от корреспондента сайта ИИХФ.

— Нет, просто такой номер и все. Не могу сказать, что дело в Дацюке.

— Какой настрой был на чехов? И что думаете про грязную игру соперника в конце матча?

— Чехи — сильная, организованная атака, как и все. Настрой был на них, как и на всех. А по поводу грязи — тренеры сказали играть в свой хоккей и не отвечать.

После этого матча Россия с 9 победами занимает первое место в группе B, Чехия с 4 очками — на четвертой строчке.

(Павел Климовицкий)

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