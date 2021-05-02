Форвард юниорской сборной России о грязной игре чехов: «Тренеры сказали не отвечать»
Нападающий сборной России U-18 Прохор Полтапов, сделавший дубль в матче с Чехией (11:1), подвел итоги последнего матча команды на групповом турнире ЮЧМ.
— Была слаженная командная работа, мало удалялись, выполняли тренерскую установку. Да, я набрал очки, но главное, что сборная выиграла, — отметил Полтапов.
— Ваш 13-й номер — это из-за Павла Дацюка? — вопрос от корреспондента сайта ИИХФ.
— Нет, просто такой номер и все. Не могу сказать, что дело в Дацюке.
— Какой настрой был на чехов? И что думаете про грязную игру соперника в конце матча?
— Чехи — сильная, организованная атака, как и все. Настрой был на них, как и на всех. А по поводу грязи — тренеры сказали играть в свой хоккей и не отвечать.
После этого матча Россия с 9 победами занимает первое место в группе B, Чехия с 4 очками — на четвертой строчке.
(Павел Климовицкий)
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