Финляндия вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира по хоккею

Финляндия в овертайме вырвала победу у Канады в четвертьфинале юниорского чемпионата мира. Финны выиграли со счетом 6:5.

В составе победителей хет-трик оформил нападающий Йоаким Кемелль. В составе Канады дубль сделал форвард Коннор Бедард.

В полуфинале финская команда сыграет с победителем четвертьфинала между сборными США и Латвии, который состоится сегодня, 28 апреля.

1/4 финала

Финляндия U18 — Канада U18 — 6:5 ОТ (2:2, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Делич (Уорд, Фантилли), 3:51 — 0:1. Кемелль (бол., Каскимаки), 9:06 — 1:1. Хвидстон (Сова, Драгичевич), 13:34 — 1:2. Кемелль (бол., Лассила, Кулонумми), 17:43 — 2:2. Шуурман (бол., Мольденхауэр, Лоренц), 25:25 — 2:3. Бедард (Фантилли), 25:52 — 2:4. Маннисто (Кивихарью), 32:28 — 3:4. Бедард (мен.), 50:21 — 3:5. Каскимаки (бол., Лассила), 55:43 — 4:5. Халттунен (бол., Уронен), 58:17 — 5:5. Кемелль, 60:28 — 6:5.

Вратари: Лейнонен (57:48 — 58:17) — Дик.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 35 (12+6+16+1) — 29 (9+13+7+0).

Судьи: Иверт, Шлиттенхардт.

28 апреля. Кауфбойрен. Erdgas Schwaben Arena.