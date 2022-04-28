Чехия с разгромным счетом победила Швейцарию в четвертьфинале юниорского чемпионата мира

Чехия с разгромным счетом победила Швейцарию в четвертьфинале юниорского ЧМ

Чехия вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира. В четвертьфинале чехи с разгромным счетом победили Швейцарию — 8:0.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

1/4 финала

Чехия U18 — Швейцария U18 — 8:0 (4:0, 3:0, 1:0)

Голы: Сокуп — 1 (Плос, Славичек), 2:00 — 1:0. Саповалив — 1 (бол., Хамара), 8:18 — 2:0. Бехер — 1 (Бареш), 10:20 — 3:0. Славичек — 1, 15:11 — 4:0. Славичек — 2 (бол., Меловски, Прчик), 21:32 — 5:0. Кулих — 1 (Тума, Чех), 24:53 — 6:0. Сокуп — 2 (Полак), 34:39 — 7:0. Кулих — 2 (бол., Бареш, Саповалив), 45:41 — 8:0.

Вратари: Шнаттингер — Белиери (Уберти, 10:20).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 36 (16+12+8) — 8 (1+0+7).

Судьи: Магнуссон, Суоминен.

28 апреля. Ландсхут. Fanatec Arena.