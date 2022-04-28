Кожевников о запрете CHL драфтовать россиян: «Для нас это даже хорошо, поменьше наши игроки будут убегать»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о решении CHL, канадской юниорской лиги, запретить драфтовать российских и белорусских игроков.

«В Америке сходят с ума, понятно почему. В чем пацаны виноваты? Но для нас это даже хорошо. Поменьше наши игроки будут убегать. Пацаны амбициозные, все считают себя великими, но придется им немного притормозить. Пусть завоюют себе место здесь, а потом уже бегут туда», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

Также специалист ответил на вопрос о возможностях развития молодых хоккеистов в России.

«Это уже другой вопрос. У нас проблем, конечно, полно, они у всех на виду. Дело в том, что Федерация хоккея России мало чем занимается, там надо что-то менять. В ФХР нужна молодая кровь, новые идеи. Там застой», — ответил Кожевников.

На драфте CHL команды из юниорских лиг Квебека и Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают хоккеистов не из США и Канады.