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Кожевников о запрете CHL драфтовать россиян: «Для нас это даже хорошо, поменьше наши игроки будут убегать»

Кожевников высказался о запрете CHL драфтовать россиян
Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение о решении CHL, канадской юниорской лиги, запретить драфтовать российских и белорусских игроков.

«В Америке сходят с ума, понятно почему. В чем пацаны виноваты? Но для нас это даже хорошо. Поменьше наши игроки будут убегать. Пацаны амбициозные, все считают себя великими, но придется им немного притормозить. Пусть завоюют себе место здесь, а потом уже бегут туда», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

Также специалист ответил на вопрос о возможностях развития молодых хоккеистов в России.

«Это уже другой вопрос. У нас проблем, конечно, полно, они у всех на виду. Дело в том, что Федерация хоккея России мало чем занимается, там надо что-то менять. В ФХР нужна молодая кровь, новые идеи. Там застой», — ответил Кожевников.

На драфте CHL команды из юниорских лиг Квебека и Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают хоккеистов не из США и Канады.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kozhevnikov-o-zaprete-chl-draftovat-rossiyan-dlya-nas-e-to-dazhe-horosho-pomen-she-nashi-igroki-budut-ubegat/
Хоккей
Александр Кожевников
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