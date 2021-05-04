Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Сборная Канады забросила 10 шайб Чехии и вышла в полуфинал юниорского ЧМ

01:33

Сборная Канады в четвертьфинале юниорского чемпионата мира обыграла Чехию со счетом 10:3.

Форвард канадцев Коннор Бедард набрал 5 (2+3) очков.

Таким образом, Канада вышла в полуфинал юниорского ЧМ. Ранее Россия в четвертьфинале обыргала Белоруссию со счетом 5:2.

Читайте также

Юниорский ЧМ-2021 по хоккею, 1/4 финала: расписание и результаты матчей 3 мая, Россия — Белоруссия
«Не припомню столько потерь у «Спартака», меня ждет долгая ночь». Слова Тедеско после победы в Туле
«Хабиб сказал: «Пошли драться на улицу!» Как Василевский чуть не вышел один на один с Нурмагомедовым
Молодой форвард «Авангарда» уехал в НХЛ со скандалом, ведущий защитник «Автомобилиста» отказался ехать в «Ванкувер»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд