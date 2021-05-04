Сборная Канады забросила 10 шайб Чехии и вышла в полуфинал юниорского ЧМ
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Сборная Канады в четвертьфинале юниорского чемпионата мира обыграла Чехию со счетом 10:3.
Форвард канадцев Коннор Бедард набрал 5 (2+3) очков.
Таким образом, Канада вышла в полуфинал юниорского ЧМ. Ранее Россия в четвертьфинале обыргала Белоруссию со счетом 5:2.
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