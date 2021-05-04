Главный тренер юниорской сборной Белоруссии прокомментировал поражение от сборной России

Главный тренер юниорской сборной Белоруссии Дмитрий Шульга подвел итоги четвертьфинального матча со сборной России (2:5).

— Упорный матч на высоких скоростях. Он держал нас в напряжении до середины третьего периода, пока мы допустили две необязательных индивидуальных ошибки, которые похоронили наши надежды. Удаления в первом периоде были абсолютно излишними — мы позволили сопернику зацепиться за счет. Второй период сборная России начала очень мощно и в его первой половине нам пришлось тяжеловато. Хотя потом перехватили инициативу и могли зацепиться за счет и, как минимум, начать все с начала. К сожалению, у нас сегодня не сыграло большинство — вроде бы и создали моменты, но они ничего не решили.

Ошибки в обороне пошли из-за волнения плюс из-за низкой технической готовности. Может быть где-то ребята переволновались из-за излишнего желания. Мы боролись до конца — я ни в чем не могу упрекнуть ребят. Чтобы вылезти с 2:5 против сборной России, в створ должно залететь все, что летит в его сторону.

Тихон Чайка сыграл в свою силу. Может быть, он сегодня не совершил чудес, которых нам сегодня не хватило, но отыграл неплохо. Я думаю, что вы знаете кто еще из игроков меня порадовал. Против Данилы Климовича по ходу турнира однозначно стали играть плотнее, его стали больше контролировать.

Я доволен выступлением на турнире и ребятами. В играх с топовыми командами мы ни разу не развалились, не уступали в движении, в борьбе, в характере. В большом спорте большую роль играют нюансы — мы допустили гораздо больше мелких ошибок в силу довольно слабой технической готовности. В целом я доволен тем, как прошел турнир. Мы выдерживали и темп, и движение. Мы были готовы к турниру, за исключением мелочей, которые определяют результат. Для того, чтобы сделать шаг вперед сборной Белоруссии нужно добавить в технике владения клюшкой и технике катания. Возможно, сказался недостаток международных турниров. Нужно больше выезжать на соревнования, чтобы понимать, куда нужно двигаться.

(Иван Богун)