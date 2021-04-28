Германия проиграла США на юниорском чемпионате мира
06:50
Германия проиграла США на юниорском чемпионате мира — 3:5.
В составе американцев дубль сделал Тай Галлахер, по одной шайбе забросили Саша Пастухов, Чарли Штрамель и Джек Хьюз. У немцев отличились Себастьян Циммерманн, Беннет Россми и Роман Зап.
В следующем матче Германия встретится со сборной России, а США сыграет с Чехией.
Группа B
Германия U18 — США U18 — 3:5 (0:0, 0:0, 0:0)
28 апреля. Фриско. «Комерика-центр».
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