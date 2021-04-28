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Германия проиграла США на юниорском чемпионате мира

06:50
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Германия проиграла США на юниорском чемпионате мира — 3:5.

В составе американцев дубль сделал Тай Галлахер, по одной шайбе забросили Саша Пастухов, Чарли Штрамель и Джек Хьюз. У немцев отличились Себастьян Циммерманн, Беннет Россми и Роман Зап.

В следующем матче Германия встретится со сборной России, а США сыграет с Чехией.

Группа B

Германия U18 — США U18 — 3:5 (0:0, 0:0, 0:0)

28 апреля. Фриско. «Комерика-центр».

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