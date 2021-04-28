Юров недоволен своей игрой в матче с Финляндией

Нападающий сборной России Данила Юров, после поражения от Финляндии на юниорском чемпионате мира отметил, что не может быть доволен своей игрой. 17-летний хоккеист отметился в этой встрече двумя голевыми передачами.

«То, что я играл в КХЛ, уже не имело значения. Прошло много времени, я был долго без игровой практики. Не могу быть собой доволен, потому что команда проиграла. Значит, я где-то недоработал. Под мои передачи здорово открывались партнеры, мое дело было только отдать.

Сергей Иванов хорошо сыграл, для него это был дебютный матч матч для него. Старались, помогали, но в конце подвели его. Но в принципе он молодец.

Не думаю, что на нас повлияла пауза, вызванная травмой финского игрока. Мы должны быть всегда в игре, независимо от того, что произошло. Поэтому не скажу, что этот момент был ключевым", — цитирует пресс-служба ФХР Юрова.