Немчинов поделился ожиданиями от матча юниорской сборной России против Чехии
Серебряный призер Олимпиады-1998 Сергей Немчинов поделился ожиданиями от матча юниорской сборной России против Чехии на ЮЧМ-2021.
«Это будет тягучая игра, чехи будут грамотно действовать в обороне и стараться ловить на контратаках. Поэтому нам надо быть очень внимательными. Тренеры должны подготовить ребят психологически и эмоционально к следующей игре. Думаю, это основная задача тренеров — и они очень хорошо с ней справляются. Там опытный тренерский штаб, его представители работали и в КХЛ, и к первой сборной привлекались. Они знают, что надо делать.
Не думаю, что сейчас у ребят есть мысли о плей-офф. Они выполнили первую задачу и вышли в четвертьфинал. Но сейчас они будут выходить против Чехии и играть на победу", — цитирует Немчинова «Газета.Ru».
Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно и завершится 6 мая.
Матч Россия — Чехия состоится 2 мая. Начало встречи — в 00.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/04/30/n_15925442.shtml
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