Серебряный призер Олимпиады-1998 Сергей Немчинов поделился ожиданиями от матча юниорской сборной России против Чехии на ЮЧМ-2021.

«Это будет тягучая игра, чехи будут грамотно действовать в обороне и стараться ловить на контратаках. Поэтому нам надо быть очень внимательными. Тренеры должны подготовить ребят психологически и эмоционально к следующей игре. Думаю, это основная задача тренеров — и они очень хорошо с ней справляются. Там опытный тренерский штаб, его представители работали и в КХЛ, и к первой сборной привлекались. Они знают, что надо делать.

Не думаю, что сейчас у ребят есть мысли о плей-офф. Они выполнили первую задачу и вышли в четвертьфинал. Но сейчас они будут выходить против Чехии и играть на победу", — цитирует Немчинова «Газета.Ru».

Турнир проходит в американских городах Фриско и Плейно и завершится 6 мая.

Матч Россия — Чехия состоится 2 мая. Начало встречи — в 00.00 по московскому времени.