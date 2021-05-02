Белоруссия или Швейцария? Расклады по сопернику сборной России по четвертьфиналу ЮЧМ

Сборная России в матче группового турнира юниорского чемпионата мира обыграла Чехию со счетом 11:1.

После это матча в группе В на ЮЧМ таблица выглядит так:

Россия — 9 очков (4 матча), Финляндия — 8 (3), США — 6 (3), Чехия — 4 (4), Германия — 0 (4)

Напомним, что в случае равенства очков выше команда, которая победила в личной встрече. В случае равенства трех команд места распределяются в зависимости от числа баллов (второй показатель — разница шайб). Оставшийся матч в группе В: США — Финляндия.

Россия станет первой в группе, если США выиграют у Финляндии в основное время, при любых других раскладах наша команда займет вторую позицию.

Кто достанется России в плей-офф? В группе А таблица выглядит так:

Канада — 9 (3), Швеция — 9 (4), Белоруссия — 6 (3), Швейцария — 3 (4), Латвия — 0 (4)

Оставшийся матч в группе: Канада — Белоруссия. Канадцы при любом раскладе будут первыми — или наберут хотя бы очко, или, если проиграют в основное время (что практически маловероятно), сохранят лидерство за счет разгрома 12:1 над шведами. Белорусы же могут претендовать на второе место, если возьмут три очка. В противном случае они останутся третьими, что делает их наиболее вероятным соперником России по четвертьфиналу. Если американцы победят финнов в основное время, что сделает нашу сборную победителем группу, то она встретится с Швейцарией.