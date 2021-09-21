Все знают, как велик Ягр. Но мало кто думал, что настолько

Яромир забивает в ведущей чешской лиге в 49 лет и не хочет заканчивать. Им движет долг перед родным «Кладно» — клубом, которым он сам и владеет

Яромир Ягр — один из величайших игроков в истории хоккея. Второй бомбардир в истории НХЛ, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли. У некоторых из тех, кто в детстве называл его любимым игроком, уже подрастают внуки. А легендарный Яромир продолжает играть! Ему уже 49 лет, но Ягр и не думает останавливаться.

Прошлый сезон был особенно важным для Ягра. Он владеет клубом «Кладно», который выкупил в 2011 году у своего отца. И в сезоне-2020/21 «Кладно» удалось вернуться в экстралигу. Казалось бы, миссия выполнена, но Ягр все равно не мог оставить клуб.

«Знаете, почему я все еще играю? Я чувствую себя ответственным за клуб. В противном случае я сюда бы не летал, не выставлял бы себя на посмешище. Но если я уйду, клуб лишится партнеров и спонсоров и может погибнуть. У меня нет выбора. Люди этого не понимают, но мне все равно. Бог мне судья. Я жду от себя большего и считаю, что у меня все еще есть силы», — объяснил свое решение Ягр. Это в России клубы в основном финансируются из бюджета либо крупными госкорпорациями. В Чехии клубы должны зарабатывать сами — иногда для этого приходится даже продавать название.

Ягр уверяет, что у него уже не так много сил: «Поверьте, мне уже нелегко. Раньше, если я хотел забить, я забивал. И вдруг понял, что это уже не работает. С другой стороны, от меня по-прежнему ждут голов. Самое неприятное ощущение, когда люди думают, что я могу, но на самом деле это не так. И я даже не могу им об этом сказать». Но это не помешало ему шикарно начать новый сезон. В четырех матчах главной чешской лиги он набрал 4 (3+1) очка, а в последней игре против «Литвинова» (3:2) оформил дубль, забросив при этом победную шайбу. Это были первые набранные очки для «Кладно» — до этого команда проиграла все четыре матча в основное время.

49 years of age and Jagr still has it?



2 goals in today's game with the Kladno Knights of the Czech league?? pic.twitter.com/e8EWQBKQ1u — Everything Hockey (@EHClothing) September 19, 2021

«Я знаю, что сделаю все, чтобы помочь команде. Не уверен, что люди понимают мою роль. Более того, я сам не хочу быть в этом положении, но у меня нет выбора. Пока жив отец, я считаю, что несу ответственность за клуб. Он поддерживал его в течение 20 лет. И мне, как сыну, будет стыдно, если я его брошу», — уверен Ягр. Его слова вызывают только уважение. Он мог бы давно наслаждаться жизнью — заработанных за карьеру средств будет достаточно, чтобы не переживать о тратах. Но Ярдо понимает, какую боль он причинит болельщикам «Кладно», если уйдет. И готов играть еще и еще.