Талантливый Чех талантлив во всем. Знаменитый футбольный голкипер успешно играет в хоккейных воротах

Петр Чех из АПЛ переместился в четвертую хоккейную лигу Британии. А еще он — музыкант и юрист.

Для опытных болельщиков это известный факт, а юные любители спорта могли и не знать, что великий футбольный вратарь Лев Яшин три сезона отыграл за хоккейное «Динамо». Универсализм — нередкое явление для спортсменов тех времен. Командные игры принимали сезонный характер. Летом — футбол, зимой — хоккей. Уникальность Яшина в том, что он вместе с бело-голубыми выиграл Кубок СССР и бронзу чемпионата CССР. Его даже рассматривали как кандидата в сборную, но футбол интересовал Льва Ивановича больше. Талантливый человек талантлив во всем — это высказывание емко описывает карьеру Яшина, который до сих пор остается единственным вратарем — обладателем «Золотого мяча».

В XXI веке нашелся «последователь» легенды «Динамо». Футбольный голкипер Петр Чех, известный по игре за «Челси» и «Арсенал», завершил профессиональную карьеру после сезона-2018/19. А в октябре 2019-го переквалифицировался в хоккейного вратаря. Чех подписал контракт с клубом «Гилфорд Феникс» из четвертой лиги Великобритании. Петра привел в хоккей его друг — словак Милош Милишерик, который тренировал команду и отлично знал, что его приятель любит этот вид спорта. И был бы не против попробовать поймать не только летящие мячи, но и шайбы. Чех и раньше в свободное время катался с «Гилфордом», а осенью 2019-го договорился о полноценном контракте, но только с их фарм-клубом — «Фениксом».

Подписание известного футбольного вратаря — не только мощный пиар-ход для непримечательной британской команды. Милишерик позволил Чеху осуществить детскую мечту и примерить хоккейную экипировку в настоящем матче. Петр дебютировал с победы. «Гилфорд» обыграл фаворитов сезона «Суидон Уайлдкэтс». Голкипер дважды пропустил в основное время, выстоял в овертайме и взял серию буллитов. Соперники смогли реализовать только одну попытку из трех. Всего Чех провел шесть матчей и показал феноменальную статистику, отражая 93,4 процента бросков. Это четвертый результат в лиге. Дважды Петр отыграл на ноль. Видимо, ему не рассказали, что в хоккее «сухари» — большая редкость для вратарей, чем в футболе.

Новый контракт

Прошлый хоккейный сезон Чех пропустил. Отчасти вынужденно. Лига взяла паузу из-за коронавирусных проблем. Тем не менее Петр тренировался и выкладывал видео занятий в Instagram-аккаунте. Вечерами он отрабатывал перемещения в гараже на синтетическом льду — представляете, как человек увлекся хоккеем? В конце августа 2021 года спортивные сайты заполонила новость: Петр Чех возвращается! Только не в ворота «Челси» или «Арсенала», а все того же «Гилфорда». Голкипер остался верен 39-му номеру. Он взял его в честь Доминика Гашека, игра которого запала ему в душу с Олимпиады-1998 в Нагано. Тогда чешская сборная выиграла золото, а Доминатор считался одним из лучших вратарей планеты. Как, глядя на его пируэты и необычную маску, самому не захотеть попробовать поймать непокорную шайбу?

Сообщение в социальных сетях «Гилфорда» о том, что Чех подписал новый контракт, болельщики приняли с невероятным воодушевлением. Приход Петра в команду прибавил ей фанатской базы и заставил говорить о ней далеко за пределами Англии. Развею скепсис тех, кто убежден, что за Чеха на льду играет его ставшая легендарной в Британии фамилия. Петр хорошо катается, перемещается в стойке и на щитках. Грамотный выбор позиции — отголосок его футбольного прошлого. Часть вратарских правил работают и в хоккее, и Чех нашел им применение.

Необычно, что Петр держит клюшку в левой руке, а ловушку в правой. Такой хват — редкость для вратарей, что часто ставит в тупик нападающих. Чех играет в хоккей не первый год, и заметно, что он прибавляет. Широкая публика видела его в деле в 2017 году на прощальном матче известного форварда Мартина Гавлата. Тогда он еще выступал за «Арсенал» и прилетел в Брно из расположения клуба специально на памятную встречу. Чех отыграл один период — и уже тогда все поняли, что он хорош не только на газоне, но и на льду.

Играет на барабанах, записал трек с барабанщиком Queen и получил диплом юриста

Петр — невероятно разносторонний человек. Музыка — другая его страсть помимо спорта. Вратарь увлекается игрой на барабанах и оборудовал дома мини-студию, где он оттачивает ударные навыки. В 2013 году он даже сыграл на концерте популярной чешской рок-группы Eddie Stoilow. На своем YouTube-канале Петр выкладывает каверы известных композиций. «Iridescent» Linkin Park, «Toxicity» System of a down, «Magnificent» U2 — лишь малая часть треков, которые Чех сыграл на барабанах. В комментариях поклонники голкипера удивлялись, как люди могли ставить дизлайки этим видео.

А в 2019 году Петр выпустил совместный сингл с барабанщиком группы Queen Роджером Тейлором. Название — нетривиальное: That's Football. Незадолго до выхода трека Чех в Twitter пошутил над музыкантами Эдом Шираном и Stormzy, намекнув, что на их арене появился новый игрок. Всю выручку от песни Чех и Тейлор перевели в благотворительный фонд Willow, который поддерживает тяжелобольных подростков.

Как же подружились футбольный вратарь и барабанщик Queen? На самом деле, все легко и просто. Роджер болеет за «Челси» со студенческих лет. С вратарем они познакомились в 2013 году, а впервые сыграли вместе на интервью для телеканала BBC. «Когда получил предложение сыграть вместе с ним, то не смог отказаться», — говорил тогда Петр. Последний год канал Чеха редко пополнялся новыми записями — видимо, сейчас все мысли голкипера связаны с хоккеем.

Большинство спортсменов не находят себя после завершения профессиональной карьеры. Шаг в новую жизнь дается нелегко. Приведу десятки примеров, когда талантливые хоккеисты или футболисты поворачивали не туда: связывались с плохой компанией, уходили в депрессию, начинали вести праздный образ жизни. Чех — легенда футбола. Было бы странно, если бы ему не предложили должность в одном из клубов. Но Петр мог найти себя и без этого, ведь помимо спорта и увлечения музыкой он получил диплом юриста. Футболист, хоккеист, барабанщик, юрист — талант легендарного голкипера, чьей карьерой не перестаешь восхищаться, многогранен. Только теперь он радует болельщиков своими сейвами не на траве, а на льду.