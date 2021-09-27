Расистский скандал в Украине, которым возмутились даже в США: игрок изобразил, что очищает и ест банан!

Его осудил новоиспеченный президент ИИХФ.

Об украинском хоккейном чемпионате вспоминают редко. Местный хоккей в целом переживает упадок — в КХЛ давно не было игроков сборной Украины, не представлены они и в других ведущих чемпионатах. А украинские клубы в основном усиливаются российскими игроками, которые выпали из обоймы клубов КХЛ. Вспомнить об УХЛ заставил скандал, эхо которого донеслось даже до Северной Америки. Форвард «Кременчуга» Андрей Денискин в матче против «Донбасса» (3:2) продемонстрировал расистский жест в адрес темнокожего игрока соперника Джалена Смерека. После конфликта у своих ворот Денискин изобразил, будто очищает от кожуры невидимый банан, а затем поедает его.





Денискин был удален до конца матча, также игрок наверняка будет наказан дополнительно. Возмутился эпизодом темнокожий нападающий «Флориды» Энтони Дюклер: «Удивлен ли я? Нет. Это все еще большая проблема в этой игре. Не могу дождаться, чтобы услышать наказание. Многое поставлено на карту для будущего этой игры».

«Донбасс» призвал дисциплинарный комитет к «строжайшему из возможных наказаний» для игрока «Кременчуга». Сам Денискин уже принес извинения за свой поступок: «Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба «Донбасс» Джаленом Смереком. Я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей, независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные».

Осудил поступок Денискина и новоиспеченный президент ИИХФ Люк Тардиф: «ИИХФ самым решительным образом осуждает действия Андрея Денискина. В нашем спорте и обществе нет места такому откровенно расистскому и неспортивному жесту. Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры. Мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать надлежащее наказание за такое поведение».