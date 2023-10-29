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Сегодня, 14:10

Ужас в британском хоккее. Бывший форвард «Питтсбурга» умер после пореза шеи коньком

Михаил Зислис
Обозреватель
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Бывший нападающий «Питтсбурга» Адам Джонсон.
Фото Global Look Press
Бывший нападающий «Питтсбурга» Адам Джонсон.
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Врачи не смогли спасти Адама Джонсона.

Невероятно грустная новость пришла сегодня из Великобритании. В больнице скончался бывший нападающий «Питтсбурга» Адам Джонсон. Во вчерашнем матче Challenge Cup в британском чемпионате «Ноттингем» — «Шеффилд» он в столкновении с соперником получил глубокий порез шеи, ставший летальным. Инцидент произошел на 35-й минуте встречи, которая из-за этого была не доиграна.

Видео рокового эпизода смотрится очень страшно. Игрок «Шеффилда», пытаясь провести силовой прием против одного из хоккеистов «Ноттингема», потерял равновесие и на полной скорости угодил коньком в горло проезжавшему рядом Джонсону. Из раны потоком хлынула кровь, залившая грудь пострадавшему. Видимо, была задета жизненно важная артерия. Джонсона оперативно увели со льда и доставили в госпиталь, где врачи несколько часов боролись за его жизнь. Все их усилия оказались напрасными.

Джонсон после окончания карьеры в студенческом хоккее три года провел в системе «Питтсбурга», сумев сыграть в сумме 13 матчей в НХЛ в сезонах-2018/19 и -2019/20 и набрав в них 4 (1+3) очка. Потом он выступал в Швеции за «Мальме», снова в АХЛ, а последний год провел в немецком «Аугсбурге». Минувшим летом его фамилия фигурировала на рынке среди тех игроков, кто мог приехать в КХЛ.

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Повреждения артерий в хоккее достаточно редки. Но несколько случаев навсегда остались в истории. Самый известный из них произошел в НХЛ в 1989 году. Во время матча регулярного чемпионата конек нападающего «Сент-Луиса» Стива Таттла попал в горло вратарю «Баффало» Клинту Маларчуку — у того оказались задетыми каротидная артерия и яремная вена. Голкипера спасла только оперативная реакция физиотерапевта его команды Джима Пиццутелли, который ранее работал врачом во время Вьетнамской войны и знал, как действовать в таких ситуациях.

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