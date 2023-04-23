«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Весна 1989 года складывалась для канадского голкипера удачно. 6 марта «Вашингтон» обменял его в «Баффало». Ради Клинта «Клинки» отказались от пика в первом раунде. Маларчук сразу стал основным в новой команде. В первых пяти матчах НХЛ «Сэйбрз» одержали три победы, а вратарь показал высокий процент отраженных бросков. Однако спустя 16 дней после переезда в «Баффало» с Клинтом случилась беда. Хоккеист получил травму, которая могла стать для него смертельной.
Кровь била ключом из шеи
22 марта 1989 года у «Баффало» был домашний матч с «Сент-Луисом». Перед игрой Маларчук по традиции тренировал свои рефлексы. Канадец бросал теннисный мячик в стену раздевалки. Этому приему он научился благодаря легенде сборной СССР Владиславу Третьяку. Последние несколько минут перед началом игры с «Блюз» Клинт представлял, как отбивает бросок Бретта Халла. Мог ли Маларчук предвидеть, что скоро получит лезвием по правой стороне шеи...
До конца первого периода оставалось 4 минуты и 43 секунды. «Баффало» вел со счетом — 1:0. Игра перешла на левую часть площадки в зону «Сэйбрз». Форвард «Блюз» Рик Мигер сделал наброс на пятак, где шла отчаянная борьба. Защитник «Баффало» Уве Крупп сбил с ног нападающего Стива Таттла. Последний, падая, своим коньком махнул по шее Маларчука. Лезвие перерезало вратарю яремную вену. Голкипер рефлекторно снял маску и схватился за горло. Из 15-сантиметровой раны кровь полилась на лед с невероятной силой.
Увидев произошедшее, судья Терри Грегсон закричал: «Немедленно несите носилки!» После небольшой паузы: «Он умрет!»
«В тот момент я понял, что произошло нечто страшное, — писал Маларчук в своей колонке на The Player's Tribune. — Но боли все еще не было. Я ждал ее. В конце концов, кровь из меня лилась рекой. Вот как, Клинт. Вот как ты умрешь. Сегодня. Прямо здесь. В Баффало. Именно эти мысли посещали меня, пока я смотрел, как кровь заливает лед».
За несколько мгновений на льду образовалась гигантская лужа алого цвета. Зрителей и хоккеистов тошнило, некоторые болельщики потеряли сознание, а у двоих человек случился сердечный приступ.
Спасение и 300 швов
Канал Discovery снял эпизод, посвященный травме Маларчука. По их расчетам, канадец мог истечь кровью за две минуты и 14 секунд. Врачу-физиотерапевту «Баффало» Джиму Пиццутелли хватило 14 секунд, чтобы прибежать к Клинту и пережать вену. Специалист прошел войну во Вьетнаме. Пиццутелли приостановил кровотечение аптечной марлей и помог Клинту покинуть лед.
Джим был сапером и отлично владел медициной. В первые дни пребывания во Вьетнаме на него и других солдат наехал грузовик. Пиццутелли сломал несколько ребер, а другому военному отсекло голову из-за удара об лист металла. Остальным выжившим понадобилась помощь. С этого момента Джим увлекся медициной. Его опыт спас жизнь Маларчуку.
«Как только я оказался на столе, с меня начали срывать одежду, — вспоминал Маларчук в колонке The Player's Tribune. — Резали все крепежи ножницами. И хотя я вот-вот должен был расстаться с жизнью, отчетливо помню, что это немного меня разозлило: «Эй, этой мой нагрудник! Мне он еще понадобится. Он очень хорошо сидит. Это важно. Что вы творите?» Так как рана оказалась справа, доктор отвернул мою голову влево, чтобы я не видел всю эту кровь. Но и так понимал, что потерял уже предостаточно. Я попросил пригласить капеллана, чтобы он прочел молитву. Также перекинулся парой фраз с нашим менеджером по экипировке, Рипом Симоником, и попросил позвонить моей маме в Калгари и сказать ей, что я ее люблю».
Спортсмена оперативно доставили в больницу, где провели полуторачасовую операцию. Врачи наложили более 300 швов на рану Маларчука. Порез остановился в нескольких миллиметрах от сонной артерии. Если бы ее перерезали, то Клинт бы не выжил. Вратарь «Баффало» потерял полтора литра крови.
«Когда я очнулся в госпитале Баффало после операции, мне подумалось: «Ух ты, Клинт, да ты — везунчик... выжить после такого». Я даже... гордился собой. Я так и не сдался. Не позволил себе закрыть глаза или заснуть. И даже в такой ситуации я не запаниковал. Смог совладать с нервами и сделать все возможное, чтобы выкарабкаться», — рассказывал Маларчук.
Алкоголь и лечение
Через 10 дней Маларчук уже вышел на лед. Чудовищная история завершилась удачным образом. Но только на первый взгляд. Клинт отыграл за «Баффало» несколько сезонов и спустя несколько лет завершил карьеру. У канадца по прозвищу Вратарь-ковбой началась депрессия. По ночам ему стали сниться кошмары. Клинт пристрастился к алкоголю. Медики диагностировали ему обсессивно-компульсивное расстройство и посттравматический стресс.
«Когда же хоккей отошел на второй план и я остался наедине со своими мыслями, то только тогда осознал, какой серьезной была травма и как мне повезло, что я остался жив, — рассуждал Маларчук. — Я стал героем для семьи, для друзей, для тысяч хоккейных фанатов по всему миру. И я не собирался терять этот статус, демонстрируя свою слабость. Также я боялся того, что врачи могут поставить под сомнение мою психическую стабильность. Потому что в тот момент мне действительно начало казаться, что я начинаю сходить с ума».
В 2008-м и 2009-м спортсмен дважды попадал в реабилитационный центр в Калифорнии, проведя там более полугода в общей сложности.
Кровавый инцидент в Баффало наложил серьезный отпечаток на жизнь Маларчука. Его здоровье сильно пошатнулось, но канадец не сдался. Сейчас он полностью излечился от алкогольной зависимости. Его брак с супругой Джоаной построен на доверии. Хотя раньше Клинт всякий раз волновался, что жена может уйти к своему бывшему-бодибилдеру.
В 2014-м Маларчук написал автобиографию «Безумная игра». Несколько лет канадец работал тренером вратарей в «Калгари». Теперь Клинт выступает с лекциями и помогает людям с психическими проблемами.
«Сейчас, чувствуя, что я могу помогать другим, я принимаю свою судьбу, — писал Маларчук в колонке The Player's Tribune. — Все, через что я прошел. Не могу сказать, что эти воспоминания меня радуют. Но я прошел через это. Они остались в прошлом. И что бы мне ни уготовила судьба... я все еще на этом свете».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 2
|
Бостон - Флорида
|2 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|2 - 1
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|23.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4 ОТ
|23.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|1 : 2 ОТ
|23.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|4 : 6
|23.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|23.04
|22:30
|
Флорида – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|3
|8
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Адам Фокс
Рейнджерс
|3
|6
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|3
|5
|
|
Адам Лаури
Виннипег
|3
|4
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|3
|4
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|1
|0.84
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|2
|1.18
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|3
|1.25