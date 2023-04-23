«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед

Жуткая история Клинта Маларчука.

Весна 1989 года складывалась для канадского голкипера удачно. 6 марта «Вашингтон» обменял его в «Баффало». Ради Клинта «Клинки» отказались от пика в первом раунде. Маларчук сразу стал основным в новой команде. В первых пяти матчах НХЛ «Сэйбрз» одержали три победы, а вратарь показал высокий процент отраженных бросков. Однако спустя 16 дней после переезда в «Баффало» с Клинтом случилась беда. Хоккеист получил травму, которая могла стать для него смертельной.

Кровь била ключом из шеи

22 марта 1989 года у «Баффало» был домашний матч с «Сент-Луисом». Перед игрой Маларчук по традиции тренировал свои рефлексы. Канадец бросал теннисный мячик в стену раздевалки. Этому приему он научился благодаря легенде сборной СССР Владиславу Третьяку. Последние несколько минут перед началом игры с «Блюз» Клинт представлял, как отбивает бросок Бретта Халла. Мог ли Маларчук предвидеть, что скоро получит лезвием по правой стороне шеи...

До конца первого периода оставалось 4 минуты и 43 секунды. «Баффало» вел со счетом — 1:0. Игра перешла на левую часть площадки в зону «Сэйбрз». Форвард «Блюз» Рик Мигер сделал наброс на пятак, где шла отчаянная борьба. Защитник «Баффало» Уве Крупп сбил с ног нападающего Стива Таттла. Последний, падая, своим коньком махнул по шее Маларчука. Лезвие перерезало вратарю яремную вену. Голкипер рефлекторно снял маску и схватился за горло. Из 15-сантиметровой раны кровь полилась на лед с невероятной силой.

Увидев произошедшее, судья Терри Грегсон закричал: «Немедленно несите носилки!» После небольшой паузы: «Он умрет!»

«В тот момент я понял, что произошло нечто страшное, — писал Маларчук в своей колонке на The Player's Tribune. — Но боли все еще не было. Я ждал ее. В конце концов, кровь из меня лилась рекой. Вот как, Клинт. Вот как ты умрешь. Сегодня. Прямо здесь. В Баффало. Именно эти мысли посещали меня, пока я смотрел, как кровь заливает лед».

За несколько мгновений на льду образовалась гигантская лужа алого цвета. Зрителей и хоккеистов тошнило, некоторые болельщики потеряли сознание, а у двоих человек случился сердечный приступ.

Спасение и 300 швов

Канал Discovery снял эпизод, посвященный травме Маларчука. По их расчетам, канадец мог истечь кровью за две минуты и 14 секунд. Врачу-физиотерапевту «Баффало» Джиму Пиццутелли хватило 14 секунд, чтобы прибежать к Клинту и пережать вену. Специалист прошел войну во Вьетнаме. Пиццутелли приостановил кровотечение аптечной марлей и помог Клинту покинуть лед.

Джим был сапером и отлично владел медициной. В первые дни пребывания во Вьетнаме на него и других солдат наехал грузовик. Пиццутелли сломал несколько ребер, а другому военному отсекло голову из-за удара об лист металла. Остальным выжившим понадобилась помощь. С этого момента Джим увлекся медициной. Его опыт спас жизнь Маларчуку.

«Как только я оказался на столе, с меня начали срывать одежду, — вспоминал Маларчук в колонке The Player's Tribune. — Резали все крепежи ножницами. И хотя я вот-вот должен был расстаться с жизнью, отчетливо помню, что это немного меня разозлило: «Эй, этой мой нагрудник! Мне он еще понадобится. Он очень хорошо сидит. Это важно. Что вы творите?» Так как рана оказалась справа, доктор отвернул мою голову влево, чтобы я не видел всю эту кровь. Но и так понимал, что потерял уже предостаточно. Я попросил пригласить капеллана, чтобы он прочел молитву. Также перекинулся парой фраз с нашим менеджером по экипировке, Рипом Симоником, и попросил позвонить моей маме в Калгари и сказать ей, что я ее люблю».

Спортсмена оперативно доставили в больницу, где провели полуторачасовую операцию. Врачи наложили более 300 швов на рану Маларчука. Порез остановился в нескольких миллиметрах от сонной артерии. Если бы ее перерезали, то Клинт бы не выжил. Вратарь «Баффало» потерял полтора литра крови.

«Когда я очнулся в госпитале Баффало после операции, мне подумалось: «Ух ты, Клинт, да ты — везунчик... выжить после такого». Я даже... гордился собой. Я так и не сдался. Не позволил себе закрыть глаза или заснуть. И даже в такой ситуации я не запаниковал. Смог совладать с нервами и сделать все возможное, чтобы выкарабкаться», — рассказывал Маларчук.

Алкоголь и лечение

Через 10 дней Маларчук уже вышел на лед. Чудовищная история завершилась удачным образом. Но только на первый взгляд. Клинт отыграл за «Баффало» несколько сезонов и спустя несколько лет завершил карьеру. У канадца по прозвищу Вратарь-ковбой началась депрессия. По ночам ему стали сниться кошмары. Клинт пристрастился к алкоголю. Медики диагностировали ему обсессивно-компульсивное расстройство и посттравматический стресс.

«Когда же хоккей отошел на второй план и я остался наедине со своими мыслями, то только тогда осознал, какой серьезной была травма и как мне повезло, что я остался жив, — рассуждал Маларчук. — Я стал героем для семьи, для друзей, для тысяч хоккейных фанатов по всему миру. И я не собирался терять этот статус, демонстрируя свою слабость. Также я боялся того, что врачи могут поставить под сомнение мою психическую стабильность. Потому что в тот момент мне действительно начало казаться, что я начинаю сходить с ума».

В 2008-м и 2009-м спортсмен дважды попадал в реабилитационный центр в Калифорнии, проведя там более полугода в общей сложности.

Кровавый инцидент в Баффало наложил серьезный отпечаток на жизнь Маларчука. Его здоровье сильно пошатнулось, но канадец не сдался. Сейчас он полностью излечился от алкогольной зависимости. Его брак с супругой Джоаной построен на доверии. Хотя раньше Клинт всякий раз волновался, что жена может уйти к своему бывшему-бодибилдеру.

Клинт Маларчук с женой Джоаной. личный архив Клинта Маларчука

В 2014-м Маларчук написал автобиографию «Безумная игра». Несколько лет канадец работал тренером вратарей в «Калгари». Теперь Клинт выступает с лекциями и помогает людям с психическими проблемами.

«Сейчас, чувствуя, что я могу помогать другим, я принимаю свою судьбу, — писал Маларчук в колонке The Player's Tribune. — Все, через что я прошел. Не могу сказать, что эти воспоминания меня радуют. Но я прошел через это. Они остались в прошлом. И что бы мне ни уготовила судьба... я все еще на этом свете».