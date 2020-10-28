«Не делайте, как Россия!» Шведский журналист раскритиковал ФХР за решение отправить на Евротур молодежную сборную

Обозреватель шведского издания Aftonbladet Густав Ранкеског раскритиковал решение Федерации хоккея России (ФХР) отправить на первый этап Евротура, Кубок Карьяла, молодежный состав.

«На прошлой неделе сборная России опубликовала состав на Кубок Карьяла. Он больше напоминает молодежную команду. Не поступайте как Россия! Есть же договор отправлять на турнир лучшие национальные команды», — написал Ранкеског.

«Решение России стало сюрпризом для нас. У нас есть договоренность отправлять лучшие национальные команды. Хотели бы мы тоже отправить молодежный состав? Нет, об этом мы не думали. Мы рассматриваем Евротур как взрослый турнир, а молодежная команда сыграет два матча с финнами в Мальме».

Кубок Карьяла пройдет с 5 по 8 ноября.