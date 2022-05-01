Чехия победила Австрию и выиграла домашний этап Евротура

Чехия победила Австрию в заключительном матче третьего этапа Евротура — Чешских игр. Хозяева льда взяли верх со счетом 4:1.

В другом матче Швеция всухую победила Финляндию — 2:0.

Таким образом, Чехия набрала 7 очков и заняла первое место. Швеция стала второй (6 очков), Финляндия — третьей (5 очков). Австрия проиграла все три матча и не набрала очков.

Хоккей

Еврохоккейтур

Чешские игры

Чехия — Австрия — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Скленичка — 3 (мен., Будик, Чернох), 4:15 — 1:0. Иржичек — 2 (бол., Блумел, Флек), 30:56 — 2:0. Нисснер — 1 (Кирхшлегер, Вольф), 31:34 — 2:1. Чернох — 2 (бол., Флек, Блумел), 33:38 — 3:1. Будик — 2 (Скленичка), 51:21 — 4:1.

Вратари: Лукеш — Штаркбаум.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (9+11+8) — 21 (9+8+4).

Судьи: Ансонс, Шир.

1 мая. Острава. Ostravar Arena.

Швеция — Финляндия — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Седерблом — 1 (Рус, Пудас), 8:48 — 1:0. Рус — 1 (Олофссон), 30:40 — 2:0.

Вратари: Хегберг — Олкинуора (57:50).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 28 (10+12+6) — 21 (1+8+12).

Судьи: Градил, Ержабек.

1 мая. Острава. Ostravar Arena. 3571 зритель.