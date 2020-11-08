Ярослав Аскаров: «С каждой игрой становится проще»

Голкипер сборной России Ярослав Аскаров подвел итог матча Кубка Карьяла против команды Чехии (3:0).

— Если честно, сегодня мне было легче всего, — цитирует Аскарова сайт ФХР. — С каждой игрой становится проще, набираю форму, набираю обороты. Труднее всего было с Финляндией, потому что до той встречи у меня был большой перерыв. Дышалось тяжелее, контроль шайбы был не тот. Что мне даст этот Кубок Карьяла? Это колоссальный опыт для нас, молодых игроков. Получилось так, что выиграли все три игры, забрали турнир, такие победы, конечно, окрыляют.

Впечатления от работы с Ларионовым? Каждый тренер отличается от другого. Игорь Николаевич больше работает с полевыми, но могу сказать, что всё здорово, команда играет, и играет хорошо. Атмосфера в раздевалке идеальная. Никто не повышает голос, все друг друга подбадривают, отовсюду идёт позитив. С Ахтямовым мы уже давно знаем друг друга, с Жеренко познакомились на этом турнире. Мы общаемся, работаем, здорово, что есть конкуренция, это способствует росту.