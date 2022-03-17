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Сегодня, 11:47

В сборной России отреагировали на отстранение команды от Евротура

Данил Алешин
Корреспондент
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Советник главного тренера сборной России по хоккею, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отстранение сборной России от Евротура. Швейцария заняла ее место.

«Это плохо для всего хоккея! Сборная России всегда находится наверху, и всегда на нее ходит много зрителей. Это отразится на интересе и уровне хоккея. Как бороться с отсутствием игр? Больше игр в регулярном чемпионате, наигрывать молодежь. За счет внутреннего чемпионата будем с белорусами играть и казахами», — сказал Каменский «СЭ».

Турнир пройдет в Стокгольме 5-8 мая. На нем после замены выступят Швеция, Финляндия, Чехия и Швейцария.

Хоккей
Валерий Каменский
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