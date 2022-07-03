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Сегодня, 09:27

Николай Жердев покинул итальянский «Мерано»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Итальянский хоккейный клуб «Мерано» объявил об уходе нападающего Николая Жердева.

«До свидания, Николай. Спасибо и удачи в будущем», — говорится в официальном заявлении, опубликованном в соцсетях команды.

37-летний Жердев — двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России. Сезон-2021/22 россиянин начал в словацком «Братислава Кэпиталс», в составе которого набрал 7 (1+6) очков в 7 матчах.

В ноябре 2021 года форвард перешел в «Мерано», на его счету 21 (10+11) очко в 18 матчах за команду.

Николай Жердев
Хоккей
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