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Сегодня, 00:41

Швеция в овертайме обыграла Швейцарию в Евротуре

Евгений Козинов
Корреспондент
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15 декабря. Швеция — Швейцария — 3:2 ОТ.
Фото Global Look Press

Сборная Швеции выиграла у Швейцарии в матче Еврохоккейтура — 3:2 ОТ.

Еврохоккейтур

Швейцарский этап

Швеция — Швейцария — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Де ла Росе — 1 (Дальбек, Серенсен), 27:23 — 1:0. Риат — 2, 33:10 — 1:1. Олофссон — 1, 37:50 — 2:1. Кукан — 1 (Берчи), 59:16 — 2:2. Серенсен — 1 (Де ла Росе), 63:05 — 3:2.

Нереализованный буллит: Ковач (Швеция), 39:23 (Вратарь).

Вратари: Хегберг — Вебер (58:51 — 59:16).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 28 (11+10+5+2) — 46 (10+21+11+4).

Судьи: Кова, Салонен.

15 декабря. Фрибург. BCF Arena.

Сборная Швеции по хоккею
Евротур
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