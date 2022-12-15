Сборная Чехии выиграла у Финляндии в матче швейцарского раунда Евротура

15 декабря в Хельсинки сборная Чехии одержала победу над Финляндией (3:2) в матче швейцарского раунда Еврохоккейтура.

За финнов голы забили Эльмери Эронен и Йонас Кемппайнен. За чехов отличились Давид Томашек, Матей Странски и Ондржей Беранек.

Хоккей. Еврохоккейтур

Швейцарский этап

Финляндия — Чехия — 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Голы: Странски — 1 (бол., Хлапик, Шпачек), 3:09 — 0:1. Беранек — 1 (мен., Чернох, Яндуш), 5:15 — 0:2. Эронен — 1 (Койвисто, Руотсалайнен), 49:31 — 1:2. Томашек — 1, 57:05 — 1:3. Кемппайнен — 1 (Леписто, Хартикайнен), 58:31 — 2:3.

Вратари: Ларми — Грубец.

Броски: 28 (4+14+10) — 15 (7+1+7).

Судьи: Бьерк, Хольм.

15 декабря. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

Ондржей Беранек