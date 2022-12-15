Хоккей
Еврохоккейтур
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
Европа

Сегодня, 22:05

Сборная Чехии выиграла у Финляндии в матче швейцарского раунда Евротура

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

15 декабря в Хельсинки сборная Чехии одержала победу над Финляндией (3:2) в матче швейцарского раунда Еврохоккейтура.

За финнов голы забили Эльмери Эронен и Йонас Кемппайнен. За чехов отличились Давид Томашек, Матей Странски и Ондржей Беранек.

Хоккей. Еврохоккейтур

Швейцарский этап

Финляндия — Чехия — 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Голы: Странски — 1 (бол., Хлапик, Шпачек), 3:09 — 0:1. Беранек — 1 (мен., Чернох, Яндуш), 5:15 — 0:2. Эронен — 1 (Койвисто, Руотсалайнен), 49:31 — 1:2. Томашек — 1, 57:05 — 1:3. Кемппайнен — 1 (Леписто, Хартикайнен), 58:31 — 2:3.

Вратари: Ларми — Грубец.

Броски: 28 (4+14+10) — 15 (7+1+7).

Судьи: Бьерк, Хольм.

15 декабря. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

Ондржей Беранек

Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Евротур
1
0
Читайте также
Финал для Месси, чемпионы остановили команду-сенсацию: события 1/2 финала ЧМ-2022
Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин
Стала известна личность наехавшего на остановку в Москве водителя
Главком ВСУ Залужный сравнил Суровикина с командующим времен Петра I
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские хоккеисты Сергей Терещенко и Александр Авцин подписали контракты с клубом из Словакии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости