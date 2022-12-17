Швеция победила Финляндию по буллитам в матче Евротура

Сборная Швеции одержала вторую победу подряд на втором этапе Евротура — Швейцарских играх.

Шведская команда обыграла в серии буллитов сборную Финляндии — 4:3.

17 декабря также состоится встреча между командами Чехии и Швейцарии.

В следующем матче сборная Швеции 18 декабря сыграет с чехами, а команда Финляндии в этот же день встретится со швейцарцами.

Хоккей

Еврохоккейтур

Швейцарские игры

Финляндия — Швеция — 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Серенсен — 2 (Лундберг), 24:03 — 0:1. Руохомаа — 1 (бол., Нику, Песонен), 27:06 — 1:1. Хейнеман — 1 (Линдберг), 34:20 — 1:2. Иконен — 1 (Кемппайнен, Суоми), 40:56 — 2:2. Мар. Гранлунд — 1 (Руохомаа, Хартикайнен), 42:52 — 3:2. Олофссон — 2, 45:23 — 3:3.

Победный буллит: Серенсен.

Вратари: Лехтинен — Линдбек.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 29 (6+11+11+1) — 48 (14+16+16+2).

Судьи: Лемелин, Черриг.

17 декабря. Фрибург. BCF Arena.