Швеция обыграла Чехию на Шведских играх

В матче первого тура Шведских хоккейных игр сборная Швеции обыграла команду Чехии (2:1).

В составе победителей отличились Фредерик Хендемарк и Матиас Броме. У чехов шайбу забросил Давид Штястны. Ранее сборная Финляндии обыграла команду России (3:0)

Еврохоккейтур

Шведские игры

Чехия — Швеция — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Штястны — 1 (Флек, Мусил), 9:03 — 1:0. Хендемарк — 2 (Селльгрен, Броме), 31:34 — 1:1. Броме — 1 (Стремвалль, Линдберг), 55:10 — 1:2.

Вратари: Вилл (58:09 — 58:35, 58:40) — Хелльберг.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 25 (9+5+11) — 25 (10+6+9).

Судьи: Бряннаре, Кова.

6 февраля. Стокгольм. Ericsson Globe. 9613 зрителей.