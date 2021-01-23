Российский нападающий набрал 5 очков в матче чемпионата Германии
08:17
Российский нападающий «Крефельд» Артур Тянулин сделал четыре результативные передачи в матче чемпионата Германии против «Изерлона» (6:3), а в третьем периоде добавил гол.
Из-за травмы форвард пропустил несколько матчей, и его возвращение позволило русскому «Крефельду» выиграть первый матч в сезоне.
Всего на счету игрока 8 (3+5) очков в 7 матчах.
Ранее за команду играли еще четыре россиянина — голкипер Сергей Белов, защитник Даниил Валитов и форварды Иван Петраков и Никита Шацкий.
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