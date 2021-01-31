Марсель Ибрагимов удивился вызову в сборную на Шведские игры

Защитник «Звезды» Марсель Ибрагимов поделился эмоциями от вызова в сборную России.

Напомним, что недавно тренерский штаб сборной назвал состав команды на шведский этап Евротура. Помимо Ибрагимова, в него попал еще один игрок армейского клуба — Максим Соркин.

— Как ты узнал о вызове в сборную?

— Узнал от ребят. Разговаривал с другом по Facetime, и тут наша группа командная оживилась. Думаю, зайду, посмотрю, в чем дело. Вижу, что состав сборной объявили, и я в нем, немного удивился. Ребята поздравили, — цитирует Ибрагимова сайт ЦСКА.

— Для тебя это стало неожиданностью?

— Да, даже как-то не задумывался об этом. В это время я был на выезде постоянно, сначала с первой командой, потом со «Звездой». Приехали домой, и тут раз, приходит вызов. Конечно, это было неожиданно.

— Чего ждешь от матчей против европейских сборных?

— Жду хорошей, боевой игры на турнире. Я думаю, будет очень интересно. У нас довольно молодой состав, все ребята будут заряжены, все-таки играем за свою страну.

— Как сам оценишь свою игру в матчах КХЛ в этом сезоне, чувствуешь ли прогресс?

— Да, конечно, с каждым годом прогрессирую. В этом сезоне я уже больше сыграл матчей в КХЛ, чем в предыдущих. С каждым сезоном чувствую себя все более уверенно.