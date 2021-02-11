Россия — Финляндия: время начала, где смотреть матч Евротура
13:30
Сборная России в четверг, 11 февраля, сыграет первый матч на третьем этапе Евротура — Шведских хоккейных играх. Соперник — сборная Финляндии.
Встреча пройдет в Мальме, начало матча — 17.00 (мск).
Сборная России (16 очков) занимает первое место в Еврохоккейтуре после двух этапов с шестью победами в шести играх. На втором месте — Чехия (9), на третьем Финляндия (6), на четвертом — Швеция (5).
За матчем Евротура Россия — Финляндия вы можете следить с помощью трансляции на сайте «СЭ» или в эфире «Матч ТВ».
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