Сборная России в четверг, 11 февраля, сыграет первый матч на третьем этапе Евротура — Шведских хоккейных играх. Соперник — сборная Финляндии.

Встреча пройдет в Мальме, начало матча — 17.00 (мск).

Сборная России (16 очков) занимает первое место в Еврохоккейтуре после двух этапов с шестью победами в шести играх. На втором месте — Чехия (9), на третьем Финляндия (6), на четвертом — Швеция (5).

За матчем Евротура Россия — Финляндия вы можете следить с помощью трансляции на сайте «СЭ» или в эфире «Матч ТВ».

Трансляция матча Россия — Финляндия