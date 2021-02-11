Сегодня сборная России проведет стартовый матч Шведских хоккейных игр против Финляндии. Начало игры в Мальме — 17.00 (мск).

Россияне без потерь прошли первые два этапа Евротура — Кубок «Карьяла» и Кубок Первого канала — и лидируют с16 очками, одержав шесть побед в шести матчах. Руководить сборной, как и на первом этапе в Финляндии, будет и.о. главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов.

За матчем Евротура Россия — Финляндия вы можете следить с помощью трансляции на сайте «СЭ» или в эфире «Матч ТВ».

Трансляция матча Россия — Финляндия