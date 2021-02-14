Россия победила Чехию и выиграла Шведские хоккейные игры

Сборная России стала победителем третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских игр. В матче третьего тура команды Игоря Ларионова переиграла Чехию со счетом 7:4.

Россияне открыли счет, но к середине второго периода уже уступали со счетом 1:3. Исход встречи был решен в третьей двадцатиминутке, когда россияне забросили в ворота соперников пять шайб.

Россия набрала 8 очков и гарантировала себе первое место на третьем этапе. Команда пока не знает поражений в нынешнем розыгрыше Евротура, выиграв все девять встреч.

Хоккей

Еврохоккейтур

Шведские игры

Россия — Чехия — 7:4 (1:1, 1:2, 5:1)

Голы: Бардаков — 1 (Чибриков, Кирсанов), 7:29 — 1:0. Шпачек — 1 (Ленц, Шулак), 16:18 — 1:1. Флек — 1 (Смейкал), 29:24 — 1:2. Клок — 1 (Шпачек), 30:37 — 1:3. Красковский — 1 (бол., Коваленко), 37:04 — 2:3. Коваленко — 1 (Мисюль), 48:34 — 3:3. Мисюль — 1 (Подколзин, Бутузов), 52:58 — 4:3. Подколзин — 1, 54:11 — 5:3. Бутузов — 2 (п.в.), 57:26 — 6:3. Чибриков — 1 (Бардаков, Подколзин), 57:46 — 7:3. Томашек — 1 (буллит), 59:05 — 7:4.

Вратари: Аскаров — Граховина (57:12 — 57:26).

Штраф: 34 — 12.

Судьи: Бьерк, Олунд.

14 февраля. Мальме. «Мальме Арена».

Сборная России стала победителем Евротура