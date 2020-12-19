Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Пульюярви покинул «Кярпят» и вернулся в Северную Америку

19 декабря 2020, 23:43
Теги:

Нападающий Ессе Пульюярви покинул финский «Кярпят». Он отправился в Северную Америку, где будет готовиться к сезону в составе «Эдмонтона», сообщает сайт финской команды.

22-летний финн успел провести за «Кярпят» 16 матчей и набрал 12 (7+5) очков.

Напомним, что Пульюярви был выбран «Ойлерз» под общим 4-м номером на драфте-2016. Однако с тех пор он пока так и не смог завоевать твердого места в составе «Нефтяников».

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир