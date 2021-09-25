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«Поверьте, я не подведу ваши ожидания». Новый президент ИИХФ прокомментировал свое избрание

12:48

Новый президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) француз Люк Тардиф дал первый комментарий после своего избрания на пост.

Выборы состоялись в Санкт-Петербурге в рамках полугодового конгресса организации.

Ранее федерацией с 1994 года руководил швейцарец Рене Фазель.

«Рене попросил меня восемь лет назад стать казначеем IIHF, я принял это предложение, — сказал Тардиф с трибуны после победы на выборах. — Но я всегда оставался хоккейным человеком, у меня очень много идей, во мне много страсти и готовности работать в команде.

Поверьте, я не подведу ваши ожидания. Я готов развивать и защищать наш вид спорта. Есть фраза, которую очень люблю: когда ты один, ты идешь быстрее, но в команде ты уйдешь гораздо дальше. Спасибо Рене Фазелю за все, за уверенность во мне, я готов принять эту роль лидера".

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Роман Шишов все материалы автора

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