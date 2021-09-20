Вратарь жестко ударил в лицо своего одноклубника после пропущенной шайбы. Видео
09:55
Вратарь усть-каменогорского «Торпедо» Антон Осокин ударил своего одноклубника Кирилла Индюкова после пропущенного гола в матче молодежной лиги Казахстана против «Актобе».
Встреча завершилась победой «Актобе» со счетом 7:2. В начале третьего периода Осокин уступил место в воротах Никите Эрштейну.
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