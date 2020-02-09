Подколзин, Марченко и Морозов не сыграют с Чехией на Шведских играх

Сборная России назвала состав на матч Шведских хоккейных игр против сборной Чехии.

Состав на заключительный матч нашей сборной на Шведских хоккейных играх ?



Смотреть игру можно будет на @MatchTV и на нашем сайте https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссия pic.twitter.com/9OqJKqtMk9 — Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2020

В этом матче не будут участвовать игроки СКА Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Данила Галенюк и Александр Самонов. В воротах сыграет Игорь Бобков. Заменить его по ходу матча может Тимур Билялов.

Заключительный матч шведского этапа Еврохоккейтура для сборной России начнется в 14.15 по московскому времени.