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Подколзин, Марченко и Морозов не сыграют с Чехией на Шведских играх

13:17
Павел Порядин. Фото Reuters
Павел Порядин. Фото Reuters
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Сборная России назвала состав на матч Шведских хоккейных игр против сборной Чехии.

В этом матче не будут участвовать игроки СКА Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Данила Галенюк и Александр Самонов. В воротах сыграет Игорь Бобков. Заменить его по ходу матча может Тимур Билялов.

Заключительный матч шведского этапа Еврохоккейтура для сборной России начнется в 14.15 по московскому времени.

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