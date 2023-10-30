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Сегодня, 17:08

Плющев прокомментировал смерть Джонсона от пореза шеи коньком во время матча

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал смерть бывшего игрока «Питтсбурга» Адама Джонсона от пореза шеи коньком во время матча.

«На моей памяти не было таких случаев, который произошел с Джонсоном, однако были похожие по опасности», — приводит слова Плющева RT.

Ранее бывший форвард «Питтсбурга» умер после пореза шеи коньком. 29-летний американский форвард Адам Джонсон погиб во время матча «Ноттингем» — «Шеффилд» — ему перерезали шею коньком в результате случайного удара. Его госпитализировали, но не смогли спасти.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1224143-plyuschev-dzhonson-smert-hokkei-nhl
Хоккей
Владимир Плющев
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