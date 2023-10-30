Рыбин призвал прописать в правилах хоккея защиту шеи игроков

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, как стоит обезопасить игроков от возможных порезов шеи коньком.

«Защититься от опасных порезов в хоккее можно только за счет защиты шеи игрока. Почему в таком случае хоккеисты сами неохотно ее используют? Мне кажется, если сделать это правилом, то в таком случае все будут строго ему подчиняться и соблюдать. Поверьте, в мире есть хорошие производители этой экипировки, которые могут защитить и обеспечить весь хоккейный мир. Данный вопрос стоит и нужно рассматривать», — приводит слова Рыбина RT.

Ранее бывший форвард «Питтсбурга» умер после пореза шеи коньком. 29-летний американский форвард Адам Джонсон погиб во время матча «Ноттингем» — «Шеффилд» — ему перерезали шею коньком в результате случайного удара. Его госпитализировали, но не смогли спасти.