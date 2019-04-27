На турнире St. Petersburg Hockey Open олимпийская сборная России обыграла команду Сербии - 5:0.
В составе победителей шайбы забрасывали Михаил Мальцев (дважды), Григорий Денисенко, Кирилл Марченко и Андрей Кузьменко.
St. Petersburg Hockey Open
Россия (олимпийская сборная) - Сербия - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Мальцев - 2 (Рыков, Алтыбармакян), 0:11 - 1:0. Денисенко - 2 (Кудако, Иванов), 37:06 - 2:0. Марченко - 1 (Рыков), 37:31 - 3:0. Мальцев - 3 (Кузьменко, Алтыбармакян), 40:18 - 4:0. Кузьменко - 3 (Демидов), 52:34 - 5:0.
Вратари: Серебряков - Ранкович.
Судьи: Батурин, Гофман.
27 апреля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".