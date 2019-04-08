"Мне нужно время подумать". Витолиньш - о работе в "Давосе"

Главный тренер "Давоса" Харийс Витолиньш сообщил, что подумает над продлением контракта со швейцарским клубом. Под руководством Витолиньша команда вышла в плей-офф за сохранение места в элитном дивизионе чемпионата.

Напомним, ранее он работал в тренерском штабе экс-наставника СКА и сборной России Олега Знарка.

– Я был сосредоточен на борьбе за сохранение места в лиге. Теперь мне нужно время подумать. Я благодарен за то, что "Давос" доверился мне в декабре и дал мне эту возможность. Я чувствовал сильную поддержку со стороны руководства.