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Макаров, перешедший в «Слован», добрался в Братиславу на машине из Казани

09:56
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Вратарь «Слована» Андрей Макаров прибыл в Братиславу, сообщает официальный Twitter клуба.

Российский голкипер проехал на машине из Казани через Москву и Ригу около 2740 км менее чем за два дня. После обязательного карантина и тестирования на коронавирус он может принять участие в первой совместной тренировке.

Макаров подписал контракт со «Слованом» в начале августа 2020 года. Прошлой осенью игрок пополнил состав рижского «Динамо», провел в регулярном чемпионате КХЛ 19 матчей. Он пропускал 3,12 шайбы в среднем за матч и отражал 90,6 процента бросков.

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