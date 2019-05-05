Российский нападающий Евгений Кузнецов подвел итоги чешского этапа Евротура.

– Ваша связка с Капризовым – новое для России сочетание.

– По одной игре не надо судить. В целом по матчу важно, что у нас проходили вторые, третьи передачи и то, что мы помогали защитникам.

– Была сегодня свежесть уже?

– Такой классический вопрос – "как обстановка в сборной", "как акклиматизация". Конечно, спим уже побольше, все равно тяжело. Приезжаешь в сборную на эмоциональном подъеме – спишь по пять-шесть часов.

– Вы лучший бомбардир Чешских игр. Почетно?

– Да все это ... Какая разница? Был бы лучшим бомбардиром, в плей-офф бы еще играл.

– Чувствуется, что у Милоша Ржиги задиристая команда?

– Да нет, раньше позадиристее были, сейчас больше в хоккей играют. Уверен, что на ЧМ наших болельщиков будет много, и атмосфера положительная будет.

– Вы сказали, что не все сегодня получалось. Что конкретно сегодня не удалось?

– Если бы мы всегда играли великолепно, было бы неинтересно, правда?

– Чехи даже пытались драться в одном моменте.

– Ерунда это, тысяча таких моментов.

– Завели вас чешские трибуны?

– Нет, как-то тихо было. Раньше сильнее кричали.

– Вы выиграли Кубок Стэнли и Евротур. Что ценнее?

– Евротур ... Общий зачет выиграли, получается?

– Когда забили первый гол, хотели показать "птичку" на автомате?

– Нет, дочка спит, так что нет.

– После такой игры можно уже смотреть с оптимизмом на чемпионат мира?

– Слушаешь по телевизору, там говорят, что по фамилиям звездная команда, а работать некому. Правильно говорят, что мы на атаку, на атаку, но сегодня без исключения все отработали правильно. (Алексей Шевченко)​

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