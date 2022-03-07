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7 марта, 23:27

Из Херсона эвакуировали российских хоккеистов, игравших по контракту на Украине

Иван Шитик
Корреспондент

Российские хоккеисты, которые играли по контракту в украинской команде, эвакуированы и вскоре будут доставлены в Севастополь, сообщил ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора Михаила Развожаева.

«Сегодня нам при помощи Черноморского флота удалось эвакуировать из Херсона хоккеистов, которые играли по контракту в украинской команде «Днепр», которая базируется в Херсоне. История простая. Челябинские хоккеисты попросили помощи у своего губернатора. После этого на меня вышел мой коллега — губернатор Челябинской области Алексей Текслер, и попросил оказать содействие в эвакуации хоккеистов (Артема Севанькаева, Андрея Попова, Максима Горечишникова и других)», — написал губернатор.

По его данным, автобус с эвакуированными уже пересек границу и вскоре прибудет в Севастополь. Всего вывезены 24 человека, в том числе три ребенка.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/13997343
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