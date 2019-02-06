Илья Воробьев: "Мищенко вызвали, потому что он лидер по игровому времени в клубе"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о формировании команды на Шведские игры.
– Почему в этот раз совсем мало игроков из армейских клубов?
– У нас две сборных. В олимпийской больше ребят из ЦСКА и СКА. В национальной – меньше. В эту паузу вызвали лидеров других клубов – ярославских ребят и лучших из молодежки. Это говорит о нашей системности – мы следим за всеми возрастами.
– Почему вызвали никому неизвестного Мищенко? Можно было вызвать Романова, который поехал в олимпийскую сборную?
– Можно было, но подумали, что Александр там больше сыграет. Кроме того защитника сложнее в первую сборную вводить. Мищенко – лидер по игровому времени в клубе.
– Елесина вызвали в третий раз. Становится незаменимым?
– Хорошо развивается парень. Мы рады, что он хорошо показывает себя на всех этапах Евротура. (Алексей Шевченко)
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