Илья Воробьев: "Мищенко вызвали, потому что он лидер по игровому времени в клубе"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о формировании команды на Шведские игры.

– Почему в этот раз совсем мало игроков из армейских клубов?

– У нас две сборных. В олимпийской больше ребят из ЦСКА и СКА. В национальной – меньше. В эту паузу вызвали лидеров других клубов – ярославских ребят и лучших из молодежки. Это говорит о нашей системности – мы следим за всеми возрастами.

– Почему вызвали никому неизвестного Мищенко? Можно было вызвать Романова, который поехал в олимпийскую сборную?

– Можно было, но подумали, что Александр там больше сыграет. Кроме того защитника сложнее в первую сборную вводить. Мищенко – лидер по игровому времени в клубе.

– Елесина вызвали в третий раз. Становится незаменимым?

– Хорошо развивается парень. Мы рады, что он хорошо показывает себя на всех этапах Евротура. (Алексей Шевченко)

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