17:05 | Хоккей — Европа

Мищенко заменит Демидова в сборной России на Шведские хоккейные игры

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Защитник "Адмирала" Иван Мищенко заменит травмированного игрока такого же амплуа "Сибири" Николая Демидова в сборной России на Шведские хоккейные игры, сообщает официальный Твиттер ФХР.

Шипачев и три героя МЧМ - в составе сборной России на Шведские хоккейные игры

 

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