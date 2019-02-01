Мищенко заменит Демидова в сборной России на Шведские хоккейные игры

Защитник "Адмирала" Иван Мищенко заменит травмированного игрока такого же амплуа "Сибири" Николая Демидова в сборной России на Шведские хоккейные игры, сообщает официальный Твиттер ФХР.
Шипачев и три героя МЧМ - в составе сборной России на Шведские хоккейные игры
В связи с повреждением защитника "Сибири" Николая Демидова в национальную сборную на Шведские хоккейные игры вызван игрок обороны "Адмирала" Иван Мищенко pic.twitter.com/MYhEVlMEaO– Хоккей России (@russiahockey) 1 февраля 2019 г.
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